Соседям мужчины пришлось залезть в его квартиру через балкон, чтобы открыть ее и передать раненого медикам.

В больнице скончался мужчина, получивший ранение в результате сегодняшнего утреннего обстрела Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В медучреждении остановилось сердце херсонца, который пострадал из-за утреннего российского обстрела многоэтажки...", - рассказал чиновник.

По его словам, 53-летний мужчина попал под вражеский удар в собственной квартире. Он получил тяжелые ранения грудной клетки и травматический шок.

Прокудин обнародовал видеозапись того, как соседям пришлось подняться на балкон второго этажа квартире, где жил раненый, чтобы открыть дверь и передать его врачам. Люди рассказали, что сразу после взрыва услышали, как из этой квартиры раздался стон. Пострадавший из-за ранения не мог открыть дверь и лежал окровавленный на полу.

"Врачи пытались спасти его жизнь, но ранения оказались смертельными...", - рассказал глава администрации.

В Херсонской ОВА также сообщили, что в результате вражеского обстрела многоэтажки ранения получили два человека – женщина и 44-летний мужчина.

Также отмечается, что за прошедшие сутки противник совершил 60 обстрелов правобережья Херсонщины, выпустив почти 240 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. Только по Херсону враг выпустил 10 снарядов.

Утренний обстрел Киева россиянами: что известно

Сегодня утром российские захватчики атаковали Киев ракетами "Кинжал". Обломки одной из сбитых ракет упали на территорию детской больницы в Оболонском районе столицы.

Также обнаружены еще два места падения обломков ракет в этом районе – на открытой местности в одном из дачных кооперативов и на крышу частного дома на улице Богатырской. Пострадавших нет.

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