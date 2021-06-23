Она посоветовала патрульным "поймать реально преступника".

В Белой Церкви патрульные задержали женщину, которая села за руль в пьяном состоянии.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

Неравнодушный мужчина заметил, что за рулем автомобиля находится нетрезвая женщина. Он вызвал патрульных, а сам двинулся за ней.

Позже правоохранители задержали ее. Женщина бессвязно разговаривала и держалась за дверь автомобиля. Она нецензурно ругалась в сторону патрульных, которые пытались ее успокоить.

Читайте такжеКиевлянин "коллекционировал" дома прокатные велосипеды (фото)Также женщина пыталась выдрать телефон из рук человека, который снимал инцидент.

В конце видео она обматерила правоохранителей и посоветовала им "поймать реально преступника".

"К счастью, она была замечена неравнодушным гражданином, который передал информацию о нетрезвой женщине полиции и проследовал за ней. Через довольно короткий промежуток времени она была остановлена. Тест на приборе Драгер пройти отказалась, да и вряд ли смогла бы...", - говорится в сообщении.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Автор: Людмила Жерновская