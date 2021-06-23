В Белой Церкви патрульные задержали женщину, которая села за руль в пьяном состоянии.
Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook.
Неравнодушный мужчина заметил, что за рулем автомобиля находится нетрезвая женщина. Он вызвал патрульных, а сам двинулся за ней.
Позже правоохранители задержали ее. Женщина бессвязно разговаривала и держалась за дверь автомобиля. Она нецензурно ругалась в сторону патрульных, которые пытались ее успокоить.
Читайте такжеКиевлянин "коллекционировал" дома прокатные велосипеды (фото)Также женщина пыталась выдрать телефон из рук человека, который снимал инцидент.
В конце видео она обматерила правоохранителей и посоветовала им "поймать реально преступника".
"К счастью, она была замечена неравнодушным гражданином, который передал информацию о нетрезвой женщине полиции и проследовал за ней. Через довольно короткий промежуток времени она была остановлена. Тест на приборе Драгер пройти отказалась, да и вряд ли смогла бы...", - говорится в сообщении.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Вас также могут заинтересовать новости
- В Николаеве водитель под наркотиками устроил гонки и совершил 18 ДТП
- В жутком ДТП в Одессе погибли два человека: момент аварии попал на видео
- Проехала на "красный": во Львове маршрутка сбила девушку на "зебре" (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram