Раненого госпитализировали.

В центре Киеве патрульные задержали мужчину, который, вероятно, ранил другого ножом в спину.

Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, сегодня около 4:00 возле улицы Бассейной автопатруль заметил, как двое мужчин догоняют третьего и как между ними начинается драка.

Патрульные прекратили конфликт, а рядом с одним из них обнаружили нож.

Участники драки рассказали правоохранителям, что беглец якобы ножом ранил мужчину вблизи площади Спортивной, а они пытались его задержать.

Одновременно на место приехал другой автопатруль, поэтому один из экипажей остался с задержанным, а другой уехал проверять полученную информацию.

Читайте такжеПод Киевом произошел конфликт на рынке: в ход пошли дымовые пакеты и петарды (фото, видео)В указанном месте патрульные нашли мужчину с ранением и существенным кровотечением. До приезда медиков патрульные оказывали пострадавшему помощь.

Мужчину госпитализировали в больницу.

Патрульные установили очевидцев происшествия, на место вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Антонина Доломанжи