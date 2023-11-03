На ребенка упала ветка дерева.

В Бельгии в результате шторма погибла 64-летняя немка и 5-летний мальчик из Украины. Об этом сообщает местное издание vrtnws.

Как сообщается, трагедия произошла в городе Гент во время шторма "Киаран", который обрушился на Европу.

По данным издания, мальчик из Украины принимал участие в игровом мероприятии, когда на него обрушилась ветка дерева. Ребенка доставили в больницу с серьезными травмами, однако через несколько часов он скончался. Еще один трехлетний ребенок получил легкие ранения и также был госпитализирован.

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Второй жертвой стихии в Генте стала 64-летняя немка. Женщина вместе с мужем и дочерью гуляла в парке и на нее также обрушилась ветвь дерева. Мать погибла на месте, а дочь с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Шторм "Киаран" охватил Европу - что известно

Шторм "Киаран" ударил по Европе сильным ветром и дождем. Шторм принес сильный дождь и сильный ветер на большую часть Ирландии, Великобритании, Швеции и других северных регионов Европы.

В результате стихии в одной лишь Франции без электричества остались 1,2 миллиона домохозяйств, а скорость ветра в регионах страны достигала 207 км/ч, что привело к 20-метровым волнам у побережья. Известно о погибших не только в Бельгии, но и во Франции, Нидерландах, а также Испании.

Синоптики говорят, что непогода уже отступает.

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