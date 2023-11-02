Сильный ветер и проливной дождь убили двух человек во Франции и Испании.

Непогода бушует не только в Украине. В четверг, 2 ноября, шторм "Киаран" обрушился на северо-западную Европу, пишет Reuters. Сильный ветер и проливной дождь убили двух человек во Франции и Испании.

К северо-востоку от Парижа водитель грузовика погиб из-за падения дерева. Также от непогоды пострадали 15 человек, в том числе семеро пожарных. Один человек был серьезно травмирован. Около 1300 человек пришлось переселить, несколько домов были эвакуированы из-за падения крана.

Кроме этого, 1,2 миллиона французских домохозяйств остались без электричества. Скорость ветра в регионах страны достигала 207 км/ч, что привело к 20-метровым волнам у побережья. Местные власти призвали людей оставаться дома. Синоптики прогнозируют, что непогода уже отступает. Уровень опасности снижен с "красного" до "оранжевого".

Государственное метеорологическое агентство Испании также объявило "красный" уровень опасности, информировали о волнах высотой до 9 метров. Горнолыжный курорт Ла-Пинилья к северу от Мадрида и Эстака-де-Барес в Галисии зарегистрировали скорость ветра более 150 км/ч. В центре Мадрида из-за падения дерева погибла женщина, еще три человека пострадали. 42 авиарейса в Испании были отменены.

Погода в Европе - последние новости

Шторм "Киаран" следует за штормом "Бабет", который охватил Северную Ирландию и Великобританию. Проливной дождь и неистовые ветры вызвали сильные наводнения. А в начале октября из-за засухи в Европе обмелели реки.

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