Ранее шторм "Сиаран" наделал немало бед во Франции.

В крупнейшем аэропорту Нидерландов из-за урагана отменены сотни рейсов.

Как сообщает NOS, в нидерландском аэропорту Схипхола из-за приближения мощного шторма "Сиаран" отменены сотни рейсов. Речь идет о входящих и исходящих направлениях.

Говорится, что Нидерланды "Сиаран" атакует уже сегодня. Это является большой опасностью, потому что этот шторм уже натворил немало бед во Франции и Британии.

Видео дня

Нидерландская KLM - старейшая авиакомпания в мире, выполняющая регулярные рейсы, отменит все рейсы с начала второй половины дня.

"Шторм "Сиаран" в Нидерландах. Оранжевый код действует в Зеландии с 11 утра, а сегодня днем он также распространяется на прибрежные районы Северной Голландии и Южной Голландии, а также к западу от района Вадден. Возможны порывы ветра до 110 километров в час", - говорится в сообщении.

Также говорится, что отменены рейсы в аэропорту Роттердам-Гаага (Нидерланды), движение транспорта затруднено. Кроме того, судоходная компания, отправляющая суда во Влиланд и Тершелинг, отменила определенные рейсы. Изменений в паромном сообщении с Текселем, Амеландом и Схермонникугом пока нет.

По данным иностранных СМИ, во Франции из-за шторма "Сиаран" погиб человек - на его автомобиль под порывом ветра упало дерево, более 1 млн домов остались без света. Скорость ветра превышала 200 км/ч.

Что известно о шторме "Сиаран"

Как известно, шторм "Сиаран" - был мощным и долговременным внетропическим циклоном, третьим штормом с собственным именем в сезоне штормов в Ирландии, Великобритании и Нидерландах в 2019-20 годах. "Сиаран" принес сильный дождь и сильный ветер на большую часть Ирландии, Великобритании, Швеции и других северных регионов Европы.

Напомним, на 3 ноября в ряде регионов Украины объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на западе страны ожидается сильный ветер - порывы 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: