Пожарные потушили горящий моторный отсек машины / фото ГСЧС
На Харьковщине от лобового столкновения машину разорвало пополам.
Авария произошла сегодня, 21 мая, около 7 утра в с. Лесное Малоданиловского поселкового совета Харьковского района, рассказали в ГСЧС.
Столкнулись легковушки ГАЗ 31029 и Subaru Forester. Первое авто разлетелось на две части, а его моторный отсек загорелся.
Служба спасения на автоцистерне потушила пламя.
фото ГСЧС
фото ГСЧС
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