Двух человек забрали в больницу.

На Харьковщине от лобового столкновения машину разорвало пополам.

Авария произошла сегодня, 21 мая, около 7 утра в с. Лесное Малоданиловского поселкового совета Харьковского района, рассказали в ГСЧС.

Столкнулись легковушки ГАЗ 31029 и Subaru Forester. Первое авто разлетелось на две части, а его моторный отсек загорелся.

Служба спасения на автоцистерне потушила пламя.

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Автор: Катерина Комолова