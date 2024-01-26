Экспертиза показала, что из-за болезни женщина не осознавала свои действия и не могла управлять ими.

Мать, которая в прошлом году утопила двоих детей в карьере в Ривненской области, отправят в психиатрическое учреждение. Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура.

Трагедия случилась 23 августа 2023 года в селе Сопачов Варашского района. 42-летняя женщина привела в местный карьер двух своих сыновей 6 и 7 лет и утопила их в водоеме.

"Одного из них мать силой держала в воде, пока тот не перестал сопротивляться, а другого столкнула с деревянного помоста на глубину, зная, что ребенок не умеет плавать. Муж увидел жену только когда та возвращалась от водоема без детей, она сразу призналась в содеянном", - говорится в сообщении.

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В отношении матери в суд было направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера.

Отмечается, что психолого-психиатрической экспертизой женщина признана невменяемой. Из-за болезни у нее не было возможности осознавать свои действия и управлять ими.

Мать утопила двух сыновей в Ривненской области - детали трагедии

В августе прошлого года в Ривненской области мать утопила двух сыновей 6 и 7 лет в водоеме местного карьера.

Старшего сына она силой погрузила в воду и держала пока тот перестал сопротивляться. Младшего сбросила с деревянного помоста, зная, что тот не умеет плавать.

Впоследствии к водоему прибежал отец детей. Одного из сыновей он сумел достать самостоятельно. Однако реанимационные мероприятия не дали результата - мальчик умер. Другого ребенка достали водолазы.

Женщина призналась в содеянном. Ее задержали.

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