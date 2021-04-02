ГБР расследует превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия.

В Староконстантинове Хмельницкой области во время задержания полицией умер мужчина.

Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По информации ГБР, мужчину остановили на улице вечером 31 марта, чтобы выяснить, кто он, и проверить пакет, который он получил на почте.

"Заметив правоохранителей, 25-летний мужчина бросил посылку и начал убегать. Когда же полицейские его догнали, задержанный начал жаловаться на плохое самочувствие. Пока сотрудники полиции пытались оказать первую медицинскую помощь, прохожие вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков", - рассказали в ГБР.

По предварительной информации, мужчина скончался в результате остановки сердца.

Читайте такжеОт взрыва на Львовщине погиб бывший АТОшник, расследуется самоубийство"Пакет лица будет отправлен на экспертизу. Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины)", - отметили в ГБР.

Виновным грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В то же время в ОО "Участники АТО города Староконстантинова" сообщили, что 31 марта во дворе многоэтажки на улице Мира был найден мертвым участник боевых действий - 25-летний Александр Коляденко.

"Вместе со своими товарищами из бригады тактической авиации в 2016-2017 годах он более года был на передовой, сначала под Донецким аэропортом, а затем в районе Попасной. В боевых действиях проявил личное мужество и героизм. Впоследствии уволился из армии и стал частным предпринимателем", - рассказали в организации.

Там отметили, что по имеющейся "непроверенной инсайдерской информации", к смерти бывшего АТОшника могут быть причастны "сотрудники правоохранительных структур". Общественная организация попросила правоохранительные органы провести объективное и беспристрастное расследование.

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Автор: Катерина Комолова