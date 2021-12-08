К мошенничеству с землей причастны должностные лица общественной организации садового товарищества, узнали правоохранители.

В Киеве прокуратура выявила мошеннические махинации с коммунальной землей, которые реализовало садовое товарищество.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, должностные лица общественной организации садового товарищества, не имея никаких правоустанавливающих документов на землю, предназначенную под зеленые насаждения и общественные застройки, разделили ее на участки и передавали за вознаграждение заинтересованным гражданам под застройку.

При этом участники преступной схемы обещали покупателям земельных участков "помощь" в дальнейшем решении вопроса официальной приватизации.

По предварительной информации, по такой схеме общество незаконно отчуждало десятки земельных участков коммунальной формы собственности.

Читайте такжеНа Киевщине зять чиновницы пытался "продать" более чем гектар государственной земли (фото)Во время санкционированного обыска в офисе общественной организации правоохранители изъяли землеустроительную документацию на незаконно выделенные земельные участки и другие вещественные доказательства.

Обыск в офисе столичного садового общества проведен в рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной продажи земельных участков коммунальной собственности (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сейчас продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на фиксацию преступной деятельности, установление всех лиц, которые к ней причастны, а также размера нанесенного ущерба.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений и земельных участков государственной и коммунальной формы собственности в Киеве и Киевской области, общая стоимость которых составляет более 4 млрд грн.

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Автор: Инна Андалицкая