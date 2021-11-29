Правоохранители изъяли более 400 фиктивных печатей и свыше двух тысяч поддельных бланков.

Полиция Киевской области разоблачила подпольный центр, который занимался изготовлением фейковых СOVID-сертификатов и государственных документов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.

Установлено, что фирму, которая осуществляла подделки документов для устранения препятствий во время пересечения государственной границы, организовала 50-летняя жительница села Софиевская Борщаговка совместно с 46-ти и 53-летним киевлянами.

К ним обращались как граждане Украины, так и иностранцы.

"Фигуранты вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины. Стоимость услуги составляла 250 долларов", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе разоблачили схему подделки COVID-сертификатовВ офисе и по местам проживания фигурантов правоохранители провели пять санкционированных обысков, во время которых изъяли 420 клише печатей различных предприятий, учреждений и организаций, 2373 незаполненных бланков предприятий, учреждений и организаций, 25 поддельных свидетельств о СOVID-вакцинации, поддельные виды на жительство иностранцев, компьютерную технику, в том числе оборудование для изготовления фальшивых документов, флеш-накопители, пластиковые карты для изготовления поддельных документов, охотничий карабин, устройства для отстрела резиновых пуль, патроны, мобильные телефоны, карты разных операторов.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

За содеянное фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проверяют причастность других работников фирмы к участию в преступных схемах.

Ранее стало известно, что в Киеве нейтрализовали транснациональную преступную группировку, которая занималась подделкой удостоверения представителей дипломатической мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Автор: Инна Андалицкая