Десять вооруженных людей били юношу ногами по лицу.

Украинский подросток Юрий Крученик, которого жестоко избили неизвестные в Париже, вышел из комы. Нападающих ищет полиция, но пока безуспешно.

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Подробности происшествия сообщает «Украина 24». Отмечается, что нападение произошло в самом центре города - в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни.

Десять человек били Юрия ногами по лицу, затем бросили в него предметом, похожим на молоток, и оставили лежать неподвижным. На место быстро прибыли полицейские, но нападавшие быстро скрылись.

15-летний парень сейчас в больнице. Как рассказала в соцсети родственница Юрия, его состояние стабильное, он вышел из комы, но пока не может разговаривать. У парня в нескольких местах пробит череп, сломаны руки, ребра, есть ножевые ранения и травмированы глаза.

"Состояние Юрия остается тяжелым, но появилась положительная динамика. Врачи делают все возможное для скорейшей реабилитации юноши", - сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Тем временем нападающих, вооруженных битами, металлическими палками, ножами и даже молотком, ищет полиция. Мать Юрия в соцсети анонимно собирает информацию от свидетелей происшествия. Она не исключает, что подросток мог стать случайной жертвой жителей пригорода Парижа, которые хотели проучить столичных ребят.

Избиение 14-летнего украинца в Париже

15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинца. У парня в нескольких местах был пробит череп, многочисленные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Юношу ввели в искусственную кому.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что посольство обратилось в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца.

Впоследствии в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано зверское избиение 14-летнего Юрия.

Семья продолжает поиск свидетелей инцидента. Местные жители подтвердили, что в микрорайон часто приезжают агрессивные банды.

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Автор: Дмитрий Захаров