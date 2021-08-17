На Киевской таможне задержали 18 тысяч семян конопли элитных сортов общей стоимостью в 3 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, житель Волынской области пытался выслать их своим клиентам под видом пластиковых переходников для видео-аудиотехники.

Сами семена конопли содержат тетрагидроканнабинол – особо опасное психотропное вещество, оборот которого в Украине запрещен. Однако ценность "посылок" обусловлена тем, что рассылаемые семена позволяют выращивать каннабис с повышенным содержанием психотропов.

На пакетиках с семенами была маркировка "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese" и тому подобное. Самая большая партия – почти 5 тысяч семян – предназначалась адресату из США, штат Калифорния. Остальные семена должны были отправиться в Казахстан и разные уголки РФ. Всего нарушитель планировал совершить 15 международных почтовых отправлений с запрещенным товаром.

Соответственно, Киевская таможня составила 15 протоколов о нарушении таможенных правил. Семена изъяли.

Зампредседателя Гостаможслужби Руслан Черкасский отметил высокую бдительность киевских таможенников.

"Исторически так сложилось, что Украина является транзитной страной для контрабанды наркотических средств из стран т.н. "золотого полумесяца" (Афганистан, Иран, Пакистан) в Европу. Попытка же незаконно разослать коноплю из Украины в зоне деятельности таможни фиксируется впервые. И поэтому будет проведена дополнительная аналитическая работа по изучению рисков усиления такого трафика", - сказал Черкасский.

Автор: Григорий Бондарь