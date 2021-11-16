Препарат, который может остановить СМА, самый дорогой в мире. Один спасительный укол стоит более 2 миллионов долларов.

Украинская семья собрала 9 миллионов гривень на укол для дочери со спинальной мышечной атрофией. Но инъекцию ребенку сделали бесплатно, поэтому его близкие решили оставить средства благотворителей себе.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Препарат, который может остановить СМА, самый дорогой в мире. Один спасительный укол стоит более 2 миллионов долларов.

Родители регулярно отчитывались в Instagram о количестве средств, перечисленных от неравнодушных. А недавно поделились, что дочке наконец удалось сделать дорогой укол в Италии.

Читайте такжеВ убийстве полицейского на Лугащине подозревается его коллега - его задержалиПравда, как пишет издание, укол девочке сделали бесплатно. При этом взрослые не стали скрывать, что сумму от благотворителей оставят себе, сославшись на дорогую реабилитацию Дианы.

После огласки истории семья уточнила, что все же один миллион гривень отдаст другому ребенку, обратив внимание, что эти средства, в частности, жертвовали их близкие и друзья.

В свою очередь, руководитель фонда "Дети, мы успеем" Инна Белоус не скрывает, что это не единичный случай.

"Действительно, некоторые родители после того, как получали укол и у них оставались деньги, не спешили остатки передавать на помощь другим родителям, которые тоже собирают. Сейчас, когда все это стало публичным, многие из них потихоньку начинают переводить деньги. Мы не говорили вслух об этом, потому что такие скандалы могут подорвать доверие людей и они просто не будут давать своих денег на спасение детей. А это очень плохо", - рассказала она журналистам.

Если родители хотят собирать деньги на реабилитацию, подчеркнула Белоус, то могут открыть новый сбор и четко написать, какая сумма и для чего нужна.

В фонде считают, что родители Дианы поступают незаконно, поэтому вместе с юристами готовят документы для обращения в полицию.

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Автор: Виолетта Орлова