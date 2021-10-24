GPS-трекер суд постановил конфисковать.

На Буковине суд оштрафовал мужчину за GPS-трекер, приобретенный им на популярной китайской платформе AliExpress.

Как пишет Zaxid.net, об этом говорится в постановлении Глыбочицкого районного суда Черновицкой области. Сумма штрафа составляет 850 гривень.

Примечательно, что мужчина не успел воспользоваться товаром - в сентябре его изъяли сотрудники СБУ из-за того, что трекер имел функцию удаленной аудиозаписи. Он крепится к авто и могу удаленно записывать звуки в течение шести суток.

Покупатель говорит, что приобрел чего во время "Черной пятницы" как дополнение к телефонным чехлам.

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"В 2020 году мужчина приобрел на AliExpres комплект чехлов для собственного мобильного. Во время оформления заказа представитель компании предложил ему воспользоваться акционным предложением и приобрести за 1 доллар "случайный подарок" реальная стоимость которого может колебаться от 1 до 100 долларов. В результате он получил неизвестное ему устройство предварительно похожее на флеш-накопитель", - пишут судьи в постановлении.

В сентябре на мужчину завели дело за незаконное хранение спецсредств негласного получения информации. Как об устройстве узнала СБУ - мужчина не знает.

В итоге суд признал его виновным и наказал минимальным штрафом в 850 гривень. Трекер конфисковали в пользу государства.

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Автор: Юрий Годован