В баре итальянского городка Ольбия женщина родом из Украины устроила пьяный дебош, пострадал полицейский.
Об этом пишет Gallura Oggi.
31-летняя женщина рассердила других посетителей заведения пьяным видом, из-за чего между ними произошел спор.
Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей, чтобы успокоить гражданку.
Читайте такжеПропавшего винницкого предпринимателя нашли убитым в Одесской областиПриездом копов украинка не испугалась. Сперва женщина всячески оскорбляла патрульных, а затем схватила со столика бара металлический черенок для полотенец и ударила офицера по голове.
Наконец нарушительницу удалось успокоить. Дебоширку задержали и, по распоряжению судебной власти, доставили в тюрьму Банкали в Сассари (регион Сардиния). Ее обвиняют в сопротивлении и нанесении телесных повреждений полицейскому.
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