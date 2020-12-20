Житель Буковины пытался прислать во Францию пулемет MG 42.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. В декларации отправитель отметил, что в посылке запчасти. А чтобы оружие не разглядели во время проверки, тщательно обернул фольгой.
Впрочем, изображение на сканере все же насторожило таможенников. В фольге они обнаружили печально известный раритетный немецкий пулемет времен Второй мировой - MG 42. Он мог осуществлять до 1300 выстрелов в минуту и за это получил прозвище "циркулярная пила Гитлера".
Сейчас оружие на экспертизе. Где отправитель его взял – выясняется.
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