Украинец обратился в МВД из-за того, что его водительские права не отображались в приложении "Дия". Оказалось, что права – "липовые", а в автошколу мужчина не ходил.
Об этом случае рассказали в Главном сервисном центре МВД. Как отметил мужчина, с правами у него довольно интересная "история". Сам он живет на Хмельнитчине. Права "делали" в Киеве, а пришли они из Харькова.
"Вот вам яркий пример того, как нарушитель заказал фальшивое водительское удостоверение через сеть Интернет и использовал водительское во время управления автомобилем. Единственное, чего не хватало нарушителю – документ не отображался в "Дие", и он не понимал почему! Вот и обратился со своей "проблемой" к нам. На фото документ полностью идентичен оригиналу, однако в базе МВД его нет и быть не может", – отметили в сервисном центре.
Там также обнародовали фото переписки с украинцем. Примечательно, что мужчина пообещал "липовые" права уничтожить и получить настоящие уже после учебы в автошколе.
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