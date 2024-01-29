Оказалось, что мужчина не проходил обучение в автошколе, а права купил через интернет.

Украинец обратился в МВД из-за того, что его водительские права не отображались в приложении "Дия". Оказалось, что права – "липовые", а в автошколу мужчина не ходил.

Об этом случае рассказали в Главном сервисном центре МВД. Как отметил мужчина, с правами у него довольно интересная "история". Сам он живет на Хмельнитчине. Права "делали" в Киеве, а пришли они из Харькова.

"Вот вам яркий пример того, как нарушитель заказал фальшивое водительское удостоверение через сеть Интернет и использовал водительское во время управления автомобилем. Единственное, чего не хватало нарушителю – документ не отображался в "Дие", и он не понимал почему! Вот и обратился со своей "проблемой" к нам. На фото документ полностью идентичен оригиналу, однако в базе МВД его нет и быть не может", – отметили в сервисном центре.

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Там также обнародовали фото переписки с украинцем. Примечательно, что мужчина пообещал "липовые" права уничтожить и получить настоящие уже после учебы в автошколе.

Другие курьезные новости

В Хмельницкой области мужчина требовал от девушки вернуть деньги, которые он якобы потратил на нее, когда они были в отношениях.

Еще 2021 году житель Каменца-Подольского начал требовать у бывшей возлюбленной 9 тысяч гривень. Впоследствии эта сумма выросла до 28 тысяч. В случае отказа вернуть "долг" мужчина угрожал женщине физической расправы.

Под контролем правоохранителей женщина перечислила на карточку жителю Хмельницкой области указанную сумму, после чего его задержали. Судьбу мужчины решил суд.

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