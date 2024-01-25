Он угрожал ей физической расправой.

В Хмельницкой области судили мужчину, который требовал от женщины возврата денег, которые он якобы потратил на нее во время отношений.

Как сообщают в Хмельницком апелляционном суде, в 2021 году житель Каменца-Подольского начал требовать у бывшей возлюбленной 9 тысяч гривен, впоследствии сумма выросла до 28 тысяч. В текстовых и голосовых сообщениях он рассказывал ей, сколько и за что она задолжала. Кроме того, он угрожал ей физической расправой в случае невозврата "долга".

Мужчину задержали после того, как женщина, под контролем правоохранителей, перечислила ему на банковскую карту 28 тысяч гривен. Суд назначил ему четыре года лишения свободы за вымогательство, совершенное с угрозой убийства.

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В то же время мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием на два года испытательного срока, а в пользу бывшей взыскали 10 тысяч гривен морального вреда и возмещения процессуальных расходов.

Впоследствии мужчина подал апелляционную жалобу с просьбой отменить приговор суда первой инстанции и оправдать его. Он уверял, что бывшая возлюбленная одолжила у него деньги, а он просто просил их вернуть, без вымогательства и угроз.

Отмечается, что в разговорах и переписке мужчина ни разу не просил женщину вернуть долг по договору займа, речь шла именно о расходах за период отношений (на цветы, косметику, салон красоты, заправку автомобиля и все такое). Его апелляционную жалобу отклонили.

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Ранее в полиции Киевщины сообщали о задержании женщины, которая могла отравить талием шестерых человек. По данным следствия, отравленный алкоголь она прислала бывшему сожителю.

А в Одесской области мужчина облил и поджег машину бывшей сожительницы, чтобы отомстить ей за разрыв отношений.

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