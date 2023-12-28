Так, стоимость теоретического и практического экзаменов на вождение вырастет с 13 гривен до 250 гривен и 420 гривен соответственно.

Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел, что, в частности, приведет к значительному подорожанию некоторых услуг для водителей. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 января.

Согласно постановлением Кабмина №1386 с 27 декабря, увеличивается стоимость услуг территориальных органе по предоставлению сервисных услуг МВД, в частности:

Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами - с 26 гривен до 230 гривен,

Принятие теоретического экзамена - с 13 гривен до 250 гривен,

Принятие практического экзамена-с 13 гривен до 420 гривен,

Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 гривен до 350 гривен.

Услуги для водителей

С ноября украинцы могут сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД без обязательного обучения в автошколе.

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Также с ноября усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения - украинцы могут заказать доставку водительского удостоверения курьером или на отделение "Укрпочты" в приложении "Дія". Услуга доступна для водителей-новичков и для автовладельцев, которые хотят сменить пластиковое удостоверение.

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