Инцидент произошел во дворе одной из пятиэтажек днем.

В Мелитополе Запорожской области пенсионерки набросились на компанию подростков из-за громкой музыки.

Об инциденте рассказала мама одного из мальчиков в местном паблике melitopol в Instagram.

По словам женщины, инцидент произошел 9 августа на ул. Осипенко. Подростки вышли во двор с портативной колонкой и включили музыку. Это не понравилось соседским бабушкам, и они принялись ругать детей.

"В детстве родители учили меня уважать стариков. Это важно! Но, извините, вчера я стала свидетелем вопиющей ситуации. Живу в 5-этажке по Осипенко. Мой ребенок и еще соседские дети вынесли на улицу колонку музыкальную послушать песни. Это было около 15:00. Заметьте, не вечер и не ночь! Так бабульки с нашего двора стали орать на них, а одна вообще грозилась "разбить музыку", – рассказала женщина.

Читайте такжеПод Днепром группа неадекватов избила мужа с женой за просьбу не курить возле детей (видео)"Ездят на самокатах – шумно. Ездят на велосипедах – тоже плохо. Вышли послушать музыку – мешают. Уважаемые наши пенсионеры! Скажите, когда вам уже будет хорошо? И почему на чужих детей вы позволяете себе кричать, замахиваться палками, а когда под вашими окнами воет серенады алкашня, даже полицию боитесь вызвать. Не потому ли, что над слабыми измываться удобнее?!" – добавила пользователь.

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Автор: Катерина Шварц