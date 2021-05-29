В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов.

В Черниговской области удары молнии попали в жилые дома и привели к возгоранию. В результате непогоды возникло два пожара.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.

Отмечается, что один пожар возник в населенном пункте Серебряное Прилуцкого района.

«В 15:41 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5х12 м, стены кирпичные, кровля шиферная). Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м. Причина – разряд молнии», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Ивано-Франковской области сгорела церковь 19 века (фото)Второй разряд молнии ударил по селу Молодежное в Нежинском районе в 19:23 28 мая. В результате огонь уничтожил кровлю и перекрытия, а также повредил стены и имущество.

Непогода в Украине: последствия

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов.

В Киевской области без электроснабжения остались 44 н.п., Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской - 13.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Авторы: Катерина Шварц, Виктория Токарева