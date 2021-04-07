По данным ученых, если выбросы парниковых газов будут расти с современными темпами, к концу XXI века в тундре молнии будут возникать примерно в 2,5 раза чаще, а в тайге - на 85%.

Ученые из Калифорнийского университета предрекли Арктике катаклизмы из-за молний, которых станет больше в результате изменения климата.

Их исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change.

Они предположили, что в регионе может резко вырасти число пожаров, но не смогли дать точных предсказаний о последствиях явления.

Ученые изучили роль молний в пожарах на Аляске в 2015 и 2019 годах, а также проанализировали данные спутников NASA. Климатологи создали компьютерную модель для предсказания изменений частоты молний по мере роста температур и в результате других проявлений глобального потепления.

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По их данным, если выбросы парниковых газов будут расти с современными темпами, к концу XXI века в тундре молнии будут возникать примерно в 2,5 раза чаще, а в тайге - на 85%. В среднем дополнительные градусы глобального потепления могут увеличивать частоту молний примерно на 40% в тундре и на 25% на всем Заполярье.

Как предупредили специалисты, пожары могут не только вызывать резкие перестройки экосистем в Заполярье, но и способствовать росту температур и ускорению таяния вечной мерзлоты в верхних слоях почвы.

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Автор: Денис Прядко