Под завалами еще есть тела погибших.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Славянске в Донецкой области в результате российского удара повреждено и разрушено более 50 жилых домов.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам. "В Славянске на Донбассе сейчас еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара, произошедшего вчера. Есть информация, что под завалами домов – еще тела погибших, к сожалению", - сообщил президент.

Глава государства отметил, что только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные.

Видео дня

"Раненых - более 20 человек, по состоянию на это время – погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок – мальчик 21-го года рождения. Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких", - сказал Зеленский.

"Никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать", - подчеркнул глава государства.

Удар россиян по Славянску

14 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. Россияне выпустили по городу по меньшей мере семь ракет С-300. Шесть попали по жилому сектору, еще одна – в территорию ландшафтного парка. Враг попал в три пятиэтажных дома: один дом частично разрушен, а в двух – произошло возгорание.

По последним данным, в Славянске возросло количество раненых до 23 из-за вчерашнего обстрела России. Также известно о 11 погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: