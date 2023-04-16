Под завалами еще могут находиться 2 человека.

Из-под завалов пятиэтажки, которую российские оккупанты атаковали 14 апреля, изъяли тело погибшей женщины. Общее число жертв кровавого обстрела города Донецкой области возросло до 13, сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 16:00 16 апреля на месте завала изъято тело погибшей женщины. Сейчас проведен разбор 153 т разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются. Всего на месте происшествия было изъято из-под завалов тела 7 человек, 2 человека удалось спасти. ... Всего в результате обстрела г. Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадало 35 человек, в том числе 13 человек погибли, 22 получили ранения", – сообщили спасатели.

Отмечается, что, по информации от Национальной полиции, под завалом возможно пребывание еще 2 человек.

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Ранее сегодня из-под завалов на месте российского удара изъяли тело погибшего мужчины. Следовательно, количество жертв возросло до 12.

Российский удар по Славянску - сегодня это стоит знать

В пятницу, 14 апреля, российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области ракетами С-300. Шесть из них попали по жилым домам, еще одна – упала на территории парка.

Захватчики попали в три пятиэтажки, одна из них частично разрушена после обстрела. Как в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, всего в результате обстрела повреждены и разрушены 50 домов.

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