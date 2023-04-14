В городе прогремело по меньшей мере 7 взрывов.

Российские войска в пятницу, 14 апреля, "накрыли" обстрелами город Славянск (Донецкая область) и разрушили по меньшей мере три пятиэтажных дома. Накануне враг также ударил по городу ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram. По его информации, в городе прогремело по меньшей мере 7 взрывов в районе ООШ №8.

"Один дом частично разрушен. В двух - произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг", - сообщил он.

Также Ермак указал, что по предварительным данным от удара РФ погиб 1 украинец. Еще 6 человек получили ранения.

Сегодня оккупанты ударили по Запорожской области

Напомним, что помимо военного преступления, которое армия РФ совершила против жителей Славянска, сегодня от обстрелов также существенно пострадал город Орехово Запорожской области.

Утром об этом также сообщил Андрей Ермак, отметив, что для бомбардировок враг задействовал самолеты Су-25. К счастью, жертв среди гражданских не было.

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