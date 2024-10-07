К счастью, 15 моряков из Египта и Сирии не пострадали.

Российская оккупационная армия нанесла удар баллистической ракетой по иностранному судну, которое должно было идти в Италию с грузом кукурузы. Это произошло во время атаки РФ по Одессе в ночь на 6 октября.

Как сообщила Администрация морских портов Украины, в ночь на 6 октября российские захватчики нанесли удары по морскому торговому порту "Южный". Повреждения получило гражданское судно.

"Совершили очередной акт морского терроризма, грубо нарушив законы и обычаи войны. Гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис получило повреждения во время ночной ракетно-дроновой атаки вблизи одного из причалов в морском порту "Южный", – подчеркнули в АМПУ.

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В сообщении отмечается, что баллистическая ракета попала прямо в открытый трюм судна, который был загружен зерном. Известно, что на борту было около 6 тысяч тонн украинской кукурузы, которая уже на следующее утро должна была отправиться в Италию.

Экипаж балкера – 15 граждан Египта и Сирии. В ведомстве отмечают, что иностранные моряки, к счастью, не пострадали.

"Страна-агрессор, по своей привычке, заявила об уничтожении военного груза. Однако, как и раньше, эта информация не соответствует действительности. Фотографии с места происшествия красноречиво свидетельствуют о подлинном характере груза. Этот инцидент является очередным доказательством того, что Россия продолжает свой зерновой террор, пытаясь подорвать экспортные возможности Украины и угрожая продовольственной безопасности мира", – подчеркивают в администрации.

Атака по Одессе 6 октября

В ночь на 6 октября армия РФ атаковала Одесскую область дронами и баллистикой. Вследствие дроновой атаки, в Одессе произошло возгорание торгового оборудования в складском здании на площади 100 кв. м.

Кроме того, из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал человек – мужчина госпитализирован. Обломками также поврежден газовый трубопровод, утечка газа уже ликвидирована.

В то же время баллистическая ракета российских оккупантов повредила сухогрузное гражданское судно.

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