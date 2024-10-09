Россияне атаковали портовую инфраструктуру.

В среду, 9 октября, российские оккупационные войска ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. Россияне убили 5 человек, еще девять – пострадали.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. По его словам, оккупанты нанесли удар баллистикой.

"Все пострадавшие – украинцы. Сейчас им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы. В результате очередной атаки россиян был поврежден контейнеровоз "Shui Spirit".

"Это уже третье иностранное судно, атакованное Россией, за последние четыре дня", – подчеркнул Кулеба.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером 9 октября в Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу, и оба раза во время нее в разных районах города были слышны громкие взрывы. Мэр города Геннадий Труханов и начальник Одесской ОВА Олег Кипер через соцсети обратились к населению с просьбой находиться в укрытиях.

Впоследствии тревога была объявлена в третий раз. По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, взрывы прогремели в пределах Одесского района.

"Была применена баллистическая ракета Искандер-М", – написал он в телеграм-канале.

Обновлено 22:37: По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате вражеской атаки погибли шесть человек. Еще восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Атаки по Одесской области

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 октября российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. ПВО уничтожила большинство целей. В результате атаки в Одесском районе было повреждено остекление и фасад девятиэтажки. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Недавно РФ ударила баллистикой по гражданскому судну в Одессе. Под прицелом оказалось судно под флагом Палау. В результате атаки погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, обрабатывающей грузы. Также пострадали пятеро иностранцев. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один – легкой.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сказал, что судно "OPTIMA", которое только зашло в Одессу для загрузки и попало под обстрел.

Ранее баллистический удар был нанесен по иностранному судну в порту "Южный". Оно должно было идти в Италию с грузом кукурузы. Это произошло во время атаки РФ по Одессе в ночь на 6 октября.

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