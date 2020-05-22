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Вблизи Львова ночью в автомобиле обнаружили окровавленное тело мужчины - СМИ (фото)

12:20, 22 мая 2020
Происшествия
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Предполагаемого убийцу задержали / Varta1

Как сообщает портал Varta1, ночью 22 мая, на территорию Винниковской ОТГ заехал автомобиль, в салоне которого было обнаружено окровавленное тело мужчины.

Предварительно известно, что инцидент произошел между 1:00 и 2:00 ночи.

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"Было установлено, что пассажир автомобиля на польской регистрации получил многочисленные ножевые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. От полученных травм он скончался. Водитель автомобиля был задержан вторым батальоном полиции Львова. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в Житомирской области были расстреляны семь человек.

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