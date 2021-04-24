В частности, камера зафиксировали мужчину-брюнета, одетого в джинсы и серую футболку.

В Днепре подозреваемый в убийстве Анара Мамедова, убегая с места преступления, попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Читайте такжеСМИ выяснили, кого убил киллер в Днепре и назвали род его занятийСоответствующие кадры были опубликованы в одном из местных пабликов Днепра. В частности, камера зафиксировали мужчину-брюнета, одетого в джинсы и серую футболку.

Также было обнародовано фото оружия, из которого якобы был застрелен Мамедова, передает obozrevatel.com.

Убийство в Днепре

Убийство произошло около 14.40 в центре Днепра, в районе Соборной площади.

Вместе с убитым во внедорожнике Land Cruiser 200 был мальчик, однако он в результате обстрела не пострадал.

Убитым по предварительным данным оказался 42-летний Анар Мамедов. Он скончался от полученных ранений в карете скорой помощи.

По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов руководили бандой, которая занимается поставками наркотиков по области. Преступная группировка насчитывает более 50 участников.

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Автор: Ирина Погорелая