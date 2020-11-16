Убийство пытались замаскировать под суицид.

В Станице-Луганской пьяный военнослужащий убил солдата.

Читайте такжеВ Житомире нашли застреленным ветерана АТО (фото)Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, сегодня в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей возле Станицы-Луганской.

Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что это было сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в затылок потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Учитывая доказательства, он признался в причинении смерти солдату, и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Военнослужащий задержан. Против него открыто производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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Автор: Виктория Токарева