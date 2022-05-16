В то же время, по мнению бабушки мальчика, это лишь затягивание дела.

Защита бывшего полицейского Ивана Приходько, обвиняемого по делу убийства пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, просит освободить мужчину из-под стражи и отправить на фронт защищать Украину.

Соответствующие ходатайства адвокат якобы направил в Генеральную и областную прокуратуры, пишет "Суспильное".

"Написали мы по 616 статье, и его обвинение под статью подпадает, чтобы его освободили из-под стражи. Освобождает суд, но инициирует прокуратора. Если такое решение будет, то в течение 24 часов Приходько должен прийти в военкомат - и его отправляют куда-то в Вооруженные силы Украины. Дело против него могут остановить, но выделить в отдельное производство", - рассказал адвокат Приходько Виктор Чевгуз.

Защитник утверждает, что это не направлено на то, чтобы освободить обвиняемого от ответственности. В то же время бабушка мальчика, Александра, выступает против того, чтобы Приходько выпустили из-под стражи. По ее мнению, это приведет к затягиванию дела.

"Он аж кричит, так рвется ехать воевать. Верховная рада проголосовала же за изменения, теперь он тоже подпадает. Я не понимаю, как можно выпускать?! Приговора суда нет", - сообщила женщина.

При этом, по словам прокурора Сергея Скамчука, ходатайство об освобождении Приходько из-под стражи в прокуратуру не поступало, поэтому он отказался комментировать этот вопрос.

В целом в Переяславском горрайонном суде состоялись первые за время полномасштабной войны судебные заседания по делу об убийстве Кирилла Тлявова. Процесс состоялся по видеосвязи, обвиняемым продлили меры пресечения. При этом в марте заседание перенесли, а меры пресечения до мая продлевали автоматически.

Фигуранты дела Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей будут находиться под залогом, а бывший полицейский Иван Приходько останется в СИЗО.

По делу назначена повторная экспертиза, которая должна установить точные обстоятельства смерти 5-летнего мальчика. Следующее заседание назначено на 15 июня.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: подробности

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов, находящийся на детской площадке возле дома.

Патрульным объявили о подозрении в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц.

Впоследствии ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот мужчина находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не нашли.

Прокуратура также сообщила о подозрении на то время 16-летнему сыну Петровца, который стал еще одним фигурантом дела.

23 декабря 2019 ГБР направило дело в суд. В тот день тогдашний директор ГБР Роман Труба заявил, что один из подозреваемых обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо - в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

31 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело об убийстве Тлявова в ближайшее время начнет приближаться к "финальной стадии" судебного разбирательства.

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