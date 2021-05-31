Следующие судебные заседания по делу Тлявова назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года.

Дело о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова держит на контроле глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. Судебное разбирательство по обвинению трех бывших полицейских и несовершеннолетнего сына одного из них в совершении хулиганства и убийства по неосторожности до сих пор продолжается.

Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook.

Отмечается, что уже состоялось 30 судебных заседаний. На них исследованы письменные доказательства: протоколы осмотров места событий, протоколы обысков, следственных экспериментов, выводы судебных экспертиз, а также вещественные доказательства. Допрошены свидетели сторон, в том числе дети, которые были рядом с мальчиком в тот день.

Читайте такжеУбийство копами 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова рассказала о ходе дела в суде"Следующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Запланированы допросы судебных экспертов и решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых", - рассказала Венедиктова.

Она отметила, что один из экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двух еще в прошлом году, после внесения залога из-под стражи освобожден. Несовершеннолетний находится под присмотром матери, мера пресечения для него - личное обязательство.

"Остается допрос обвиняемых и стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса - судебным дебатам", - заявила руководитель Офиса генпрокурора.

Дело Кирилла Тлявова

31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, будучи в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (пп. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему (сыну Петровца), который стал еще одним фигурантом дела.

23 декабря ГБР направило дело в суд. В тот день директор ГБР Роман Труба заявил, что один из подозреваемых обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо - в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

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Автор: Григорий Бондарь