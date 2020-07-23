Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова: стало известно о возникших сложностях в суде

Суд не принимает во внимание доказательства, оформленные с процессуальными ошибками.

Суд в Переяславе 22 июля рассматривал по сути дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло больше года назад, когда пьяные полицейские решили развлечься и пострелять в банки, смертельно ранив ребенка, гулявшего неподалеку на улице.

Как сообщила ТСН.uа депутат от партии "Голос" Инна Совсун, которая присутствует вместе с коллегами на заседании, большую часть доказательств суд не принимает во внимание из-за ряда процессуальных ошибок.

"Сейчас происходит судебное заседание уже по сути дела, пока что рассматривают допустимость доказательств, которые были собраны в ходе следствия. Из того, что я увидела за первые два часа, это то, что сторона обвинения предоставила доказательства по делу и половину из них сторона защиты подозреваемых оспаривает. В этих доказательствах есть ряд процессуальных ошибок разного рода. Например, собраны биологические образцы одного подозреваемого, а дата рождения указана другая. Протоколы о проведении следственных экспериментов наполовину не заполнены, поэтому суд не может принимать во внимание такие протоколы со свободными сроками. Ошибок очень много", - рассказала Инна Совсун.

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Она добавила, что адвокаты и юристы, с которыми она консультировалась, говорят, что доказательства обжалования со стороны подозреваемых являются легитимными и суд действительно не примет во внимание доказательства, оформленные с ошибками.

"Мы консультировались с юристами и адвокатами и они говорят, что часть упреков со стороны подозреваемых являются легитимными, потому что есть процессуальные ошибки в том, как были собраны и оформлены доказательства. И это действительно дает основания суду не принимать во внимание большую часть таких доказательств, которые неправильно оформлены. Это является свидетельством или халатности со стороны ГБР, которое проводило следствие, или сознательных действий, чтобы невозможно было доказать в суде", - подчеркнула народный депутат.

Инна Совсун также отметила, что вопросы есть и к прокурору, и к адвокатам пострадавшей стороны, которые изучали материалы дела и доказательства.

"Есть вопросы также и к прокурору, который должен проверить, в каком состоянии доказательства. Прокурор, откровенно, очень вяло отвечает на обращение суда. Вопрос к адвокатам потерпевших также возникают, ибо они тоже просматривали материалы дела и не высказывали возражений и не настаивали на том, чтобы иначе были проведены следственные действия", - заявила народная избранница.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему (сыну Петровца), который стал еще одним фигурантом дела.

23 декабря ГБР направило дело в суд. В тот день тогдашний директор ГБР Роман Труба заявил, что один из подозреваемых обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо – в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

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