Теперь его подозревают в умышленном убийстве Фарион в связи с выполнением ею общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием.

Фигуранту по делу об убийстве известного общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион Вячеславу Зинченко изменена квалификация преступления, материалы направлены в суд.

По сообщению Национальной полиции, теперь его подозревают в умышленном убийстве Фарион в связи с выполнением ею общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием.

Как установили полицейские, в 2022 году подозреваемый в убийстве языковеда - 18-летний житель Днепра, в одном из мессенджеров стал участником группы, которая пропагандирует культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию. Кроме того, в 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией.

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"Во время пребывания в этих группах у подозреваемого возникла личная неприязнь к Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство - поэтому у него возник умысел на убийство общественного деятеля", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, фигурант тщательно готовился к совершению преступления - собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и работы жертвы, следил, а также разработал детальный план ее убийства и приобрел огнестрельное оружие.

В полиции отмечают, что подозреваемый подстерег Фарион 19 июля около 19:20 во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Он приблизился к жертве и произвел один выстрел ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель умерла в больнице в результате полученного огнестрельного ранения.

25 июля правоохранители установили местонахождение беглеца и задержали его в Днепре.

Следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица следственного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры, изменили квалификацию преступления и 25 декабря направили обвинительный акт в суд по следующим статьям: ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Убийство Ирины Фарион - подробности

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион. По их данным, подозреваемый в убийстве языковеда в течение нескольких дней до совершения преступления сидел возле одного из подъездов дома, где она проживала. Парень был странно одет как для жаркой погоды - в спортивном костюме, шляпе и больших очках.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и взяли под стражу.

Парень не признает себя виновным и отказывается давать показания.

Адвокат дочери Фарион Наталья Романик заявила, что согласно заключению одорологической экспертизы (исследование запаховых следов), Зинченко был на месте преступления с вероятностью 99,99%.

Суд уже несколько раз продлевал Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Последнее решение - до 12 января 2025 года. Также был продлен срок досудебного расследования - до 26 января.

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