Пневматическое ружье изъято и направлено на экспертизу.

На Киевщине полицейские установили злоумышленника, который ради развлечения застрелил аиста.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области

Событие произошло на улице Донбасской в городе Васильков. В отдел полиции №1 Обуховского районного управления полиции обратился местный житель, который сообщил, что возле его дома застрелили птицу.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и установили обстоятельства происшествия. Менее чем за сутки участковые офицеры установили злоумышленника, им оказался 25-летний молодой человек. Мужчина предоставил правдивые показания и признался в содеянном.

Пневматическое ружье изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения последнему. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Денис Прядко