В Польше в ДТП погибли двое украинских подростков, когда они убегали от полиции на автомобиле на большой скорости и врезались в дерево. Об этом пишет агенство РАР со ссылкой на пресс-секретаря полиции Гданьска Карину Каминскую.
Отмечается, что погиб 16-летний подросток из Украины и его 17-летний пассажир. Инцидент произошел ночью со вторника на среду на главной магистрали Гданьска - проспекте Победы. Полиция хотела остановить авто Audi A4 в городе Вейгерово, что в 40 км от Гданьска, однако водитель не остановился. Началась погоня со световыми и звуковыми сигналами полицейских машин, которая закончилась смертью водителя и тяжелыми травмами его 17-летнего пассажира. Он впоследствии скончался в больнице.
"Водитель на большой скорости бежал по улицам Гдыни, Сопота и Гданьска, затем потерял контроль над управлением, врезался в дерево, в результате чего автомобиль перевернулся", - рассказала Каминская.
По данным полиции, водитель ехал на большой скорости - около 150-160 км/ч, при том, что в Польше максимально разрешенная скорость движения авто в городе - 50 км/ч. 40-километровое расстояние от Вейгерово до Гданьска подросток преодолел за 20 мин. Автомобиль пересекал перекресток на красный свет и создавал опасность на дороге.
ДТП с украинцами в Польше
Па начале мая в Варшаве также погибли двое украинцев,попав в ДТП. Авария произошла днем. По предварительным выводам полиции, водитель BMW превысил разрешенную скорость и потерял управление автомобилем. Автомобиль врезался в дерево и сразу загорелся.
До прибытия пожарной бригады другие водители пытались погасить огонь с помощью огнетушителей собственных автомобилей, но пламя было слишком сильным. Когда первое подразделение пожарных прибыло на место происшествия, автомобиль был полностью охвачен огнем, рассказал журналистам представитель пожарной службы Войцех Капчинский.