За исправление законопроекта проголосовал 341 депутат.

Верховная Рада поддержала предложения президента Владимир Зеленского по открытию электронных деклараций.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, депутаты исправили закон об э-декларировании 341 голосом.

"Рада одобрила вето президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования. За - 341, конституционное большинство. Изменения предусматривают открытие деклараций сразу", – написал нардеп.

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Железняк добавил, что на этот раз все депутаты в зале зал были "тотально за открытость".

Скандал с законом об электронных декларациях

5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законы о восстановлении электронного декларирования, а также об ответственности за несвоевременное представление деклараций. При этом подготовленный ко второму чтению законопроект предусматривал закрытость реестра деклараций еще на один год.

Восстановление электронного декларирования, в том числе с открытыми декларациями, было структурным "маяком" МВФ в рамках программы расширенного финансирования.

12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал закон об электронном декларировании, отметив, что ограничения на открытость деклараций неприемлемы. "Декларации должны быть открытыми сразу. Не через год, а уже сейчас реестр надо открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован", - говорил тогда президент.

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