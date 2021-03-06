Злоумышленник не смог оплатить услугу и решил выбить дверь.

В Киеве минувшей ночью произошел инцидент на Подоле - неизвестный хулиган выбил дверь нового автоматизированного туалета, расположенного на Контрактовой площади.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киевводфонда" в Facebook.

Действия злоумышленника зафиксировала камера наблюдения. Ему не удалось оплатить услугу и вместо того, чтобы попытаться снова или сообщить об ошибке по указанному телефону, он нагло выбил дверь.

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"Дополнительно сообщим, за час до этого инцидента, платежная система работала исправно, оплата картой прошла успешно. Поэтому, предполагаем, злоумышленник совершил этот акт вандализма намеренно, а когда зашел в туалет, не пользовался им по назначению, потому что вышел сразу. Заявление в полицию подано", - сообщили в КП.

Там также выразили уверенность, что мужчину найдут быстро из-за большого количества камер на Контрактовой площади. Сейчас работу туалета возобновили, однако двери требуют ремонта.

"Просим граждан, которые узнали человека на видео, сообщить об этом через личные сообщения страницы СВКП "Киевводфонд", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН