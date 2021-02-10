В отделение полиции «пригласили» более 100 человек.

В ходе обысков помещения на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной в Киеве, где находились заблокированные "Нацкорпусом" молодчики спортивного телосложения, полицейские изъяли гранаты и оружие.

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Об этом сообщает начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В отделение полиции "пригласили" более 100 человек, уточняют правоохранители.

"В частности в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия", - сказал Крищенко.

Что случилось

Вечером 10 февраля активисты движения "Национальный корпус" заблокировали помещение здания на Тверском тупике в Киеве. Они утверждали, что разоблачили базу "титушек ОПЗЖ".

У одного из мужчин активисты изъяли тетрадь, где были указаны расценки и упоминалось разрешение на применение оружия. Спортсмены, по информации "Нацкорпуса", принимали участие в проплаченных митингах ОПЗЖ против закрытия каналов Медведчука.

Место проведения акции протеста оцепили силовики со спецтранспортом.

В свою очередь, депутат ОПЗЖ и лидер ОО "Патриоты – За жизнь" Илья Кива объяснил собрание вооруженных спортсменов якобы "турниром по боксу".

Правоохранители после обращения "Национального корпуса" открыли производство по нескольким статьям: подготовка к уголовному правонарушению и хулиганство.

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Автор: УНИАН