Киевский террорист заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его смерти

Злоумышленник утверждает, что закрепил на ноге трос и провел его в рюкзак, в котором, по его словам, лежит бомба.

Мужчина, захвативший заложницу в киевском банке Сухроб Каримов заявил, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко отметил, что злоумышленник закрепил на ноге трос и провел его в рюкзак, в котором, по его словам, лежит бомба.

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По данным источника Оbozrevatel, спецоперация по обезвреживанию террориста закончится в ближайшее время. По словам нашего собеседника, такую ​​информацию озвучил советник главы МВД Михаил Апостол.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка. По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом в центре Киева, является гражданин Узбекистана. Мужчина требует выхода в прямой эфир нескольких телеканалов.

По словам замминистра, на месте создан оперативный штаб СБУ и полиции, введен в действие план специальной операции "Бумеранг".

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