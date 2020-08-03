Киевский террорист заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его смерти
Мужчина, захвативший заложницу в киевском банке Сухроб Каримов заявил, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют.
Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Геращенко отметил, что злоумышленник закрепил на ноге трос и провел его в рюкзак, в котором, по его словам, лежит бомба.
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По данным источника Оbozrevatel, спецоперация по обезвреживанию террориста закончится в ближайшее время. По словам нашего собеседника, такую информацию озвучил советник главы МВД Михаил Апостол.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка. По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом в центре Киева, является гражданин Узбекистана. Мужчина требует выхода в прямой эфир нескольких телеканалов.
По словам замминистра, на месте создан оперативный штаб СБУ и полиции, введен в действие план специальной операции "Бумеранг".
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