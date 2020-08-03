Террорист с БЦ "Леонардо" призывал убить Путина, королеву Елизавету и объявлял джихад арабам и евреям

Антон Геращенко заявил, что у мужчины психические отклонения.

Гражданин Узбекистана, который угрожает бомбой в БЦ "Леонардо", заявлял, что арабы предатели, объявлял джихад и выступает против Путина, Кадырова и всех политиков.

Об этом он неоднократно писал на странице в Facebook.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что у мужчины психические отклонения.

"Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, поскольку к его ногу прицеплен трос, привязанный к детонатору. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - прокомментировал Геращенко.

По словам замминистра, на месте создан оперативный штаб СБУ и полиции, введен в действие план специальной операции "Бумеранг".

Как сообщал ранее УНИАН, сегодня в банк в здание бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

По предварительной информации, лицом угрожающего террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р.

По словам заместителя главы МВД Геращенко, работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась внутри по собственному желанию. Неизвестный требует допустить к нему СМИ, чтобы дать «определенные интервью».

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