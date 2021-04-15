На место приехали полицейские и взрывотехники.

В Ривненской области 16-летний парень нашел термос с гранатами.

По информации полиции, вчера вечером подросток с металлоискателем гулял по лесу недалеко от села Подлужное в Костопольском районе. Там и нашел термос, в котором увидел гранаты. Парень сразу вызвал правоохранителей.

Читайте такжеВ Киеве возле станции метро "Майдан Незалежности" задержали мужчин с гранатами"По результатам осмотра взрывотехники изъяли два корпуса гранат РГД-5 и Ф-1. Боеприпасы, которые в таком состоянии угрозы не представляли, отправлены для проведения экспертизы в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета правоохранители призывают никоим образом не касаться его, отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке представителям полиции, охраны, аварийно-спасательных служб или позвонить по номерам 101, 102.

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Автор: Катерина Комолова