Работы приостановлены: ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной

Такое решение принято сегодня на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской обладминистрации.

Ситуация с аварийным танкером Delfi признана чрезвычайной, судовладельцу отказано в продлении работ.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской обладминистрации.

Помимо штатных членов комиссии в ее работе участвовали министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, руководство Администрации морских портов Украины.

"Основное - ситуация признана как чрезвычайная, регионального уровня. Завтра, по закону, это должно утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс эвакуации танкера окончательно перейдет исключительно к государству", - заявил глава Одесской ОГА.

Он отметил, что у судовладельца и подрядной организации, вовлеченных в процесс, было достаточно времени и попыток для успешного подъема судна, но их подход не срабатывает.

Максим Куцый подчеркнул, что сегодня удалось выработать единый план действий со всеми участниками предстоящей операции.

"В то же время, представители городской власти проигнорировали сегодняшнее заседание и не появились на встречу", - заметил губернатор.

Он акцентировал на основных четырех пунктах. Первый - работы не остановятся даже на период проведения тендера. Второй - будет применена сокращенная процедура закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Третий - 27 июля пройдет расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Выработанные ими технические обоснования лягут в основу операции по оперативной эвакуации судна. Четвертый - Госэкоинспекцией инициирован перерасчет ущерба, нанесенного экологии.

"Скажу откровенно. Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь эвакуацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", - резюмировал чиновник.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Делфи" (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу "Дельфин" в Одессе. В результате аварии танкера было загрязнено побережье. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать Delfi с пляжа "Дельфин" до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с одесского пляжа аварийный танкер Delfi до 20 июля. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Попытка компании-подрядчика 18 июля приподнять Delfi при помощи буксиров завершилась неудачей.

Планировалось, что 24 июля подрядчик предпримет последнюю попытку эвакуировать судно, но 23 июля с утра субботы, 24 июля, проводились подготовительные работы. Позднее два мощных буксира предприняли попытку сдернуть танкер с мели, но металлические тросы не выдержали нагрузки.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что очередная попытка судовладельца поднять танкер завершилась неудачей и государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" должна в кратчайшие сроки убрать с одесского пляжа аварийный танкер Delfi, потерпевший крушение осенью 2019 года.

Подрядчик судовладельца аварийного танкера заявил о продолжении операции по подъему этого судна в Одессе.

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