В Одессе с двух попыток так и не смогли поднять затонувший танкер Delfi

Две первые попытки эвакуации танкера оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался.

Две попытки специалистов компании Smart Marine Concept снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfiу побережья Одессы оказались безуспешными — оборвался трос одного из двух буксиров при попытке поднять судно.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Одесской области в Facebook.

«Сегодня утром были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Delfi. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался», — говорится в сообщении.

В Госэкоинспекции уточнили, что в воскресенье, 19 июля, ожидают третью попытку.

Отмечается, что инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области контролируют процесс поднятия танкера из-за вероятности загрязнения морской воды в районе работ по ликвидации последствий морской аварии.

По словам председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, специалистам компании Smart Marine Concept необходимо довести наклон танкера до 45 градусов, поставить его на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца заверили, что после поднятия танкера им понадобится две недели, чтобы отбуксировать его на место будущей дислокации.

В пресс-службе Одесской мэрии отметили, что специалистами городского КУ Спасательно-водолазная служба судно ограждено бонами для предотвращения разлива нефтепродуктов. Спасатели закрепили швартовочные и буксировочные концы. Работает водолазная группа. Задействованы три плавсредства спасательной службы и 12 сотрудников.

В районе работ на пляже дежурит полиция и военнослужащие Нацгвардии.

Как сообщалось ранее, сегодня с 6 утра ведутся работы по подъему затонувшего танкера Delfi. Около 15:00 при попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался канат.

Работы по подъему Delfi должны завершится к 20 июля.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера нефтепродуктами было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

По версии следствия, танкер потерпел крушение из-за того, что капитан проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. В дальнейшем судно начало дрейфовать и попало на мель.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта 2020 года. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня, но позднее Администрация морпортов продлила сроки до 20 июля.

Пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.

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