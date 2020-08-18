Во Львове при сжигании мусора на территории детсада погибла женщина
Во Львове во время сжигания мусора на территории детсада погибла 68-летняя женщина, которая работала сторожем в этом детском саду.
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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сообщение о том, что на территории детского сада на улице Китайской во Львове обнаружено обгоревшее тело женщины, поступило правоохранителям 17 августа около 7 часов утра.
«По предварительным данным, при сжигании мусора на женщине загорелась одежда, однако она не смогла самостоятельно потушить пламя и умерла от полученных телесных повреждений», - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность погибшей - ею оказалась 68-летняя жительница Львова, которая была сотрудницей детского сада.
Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").
Как уточнили в пресс-службе Львовского горсовета, женщина погибла на территории детсада «Радуга», в котором работала сторожем. «Вероятно, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с огнем», - сказано в сообщении.
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