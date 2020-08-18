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Во Львове при сжигании мусора на территории детсада погибла женщина

12:49, 18 августа 2020
Происшествия
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По предварительным данным правоохранителей, при сжигании мусора на женщине загорелась одежда \ facebook.com/mvs.gov.ua

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сообщение о том, что на территории детского сада на улице Китайской во Львове обнаружено обгоревшее тело женщины, поступило правоохранителям 17 августа около 7 часов утра.

«По предварительным данным, при сжигании мусора на женщине загорелась одежда, однако она не смогла самостоятельно потушить пламя и умерла от полученных телесных повреждений», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшей - ею оказалась 68-летняя жительница Львова, которая была сотрудницей детского сада.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

Как уточнили в пресс-службе Львовского горсовета, женщина погибла на территории детсада «Радуга», в котором работала сторожем. «Вероятно, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с огнем», - сказано в сообщении.

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Автор: Светлана Макринская

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