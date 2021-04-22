Речь идет о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере в 300 тысяч гривень.

Сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения мужчине, который вчера стрелял в сотрудника коммунального предприятия.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, речь идет о содержании его под стражей с альтернативой внесения залога.

По данным "Страны", задержанный ранее не имел проблем с законом, судья Карабань отправил его в Киевское СИЗО на 2 месяца с возможностью внесения залога в 300 тысяч гривен.

Читайте такжеВ Киеве мужчина пытался вырвать микрофон у журналистки – его разыскивают

Cтрельба в Киеве: что известно

Вчера, 22 апреля, правоохранители задержали мужчину, который, по предварительной информации, выстрелил в работника дорожной коммунальной службы.

В течение часа правоохранители задержали фигуранта.

Предварительно было установлено, что между водителем автомобиля «Рено» и работником коммунального предприятия, выполнявшим ремонтные работы, возник внезапный конфликт. Во время инцидента водитель несколько раз выстрелил в ногу работнику коммунальной службы и после этого скрылся. Потерпевшего - механизатора фрезы - госпитализировали. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безопасный город», патрульные полицейские установили направление движения автомобиля правонарушителя. Оказалось, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другой автомобиль. Менее чем за час полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook, инцидент произошел около 13:30 в Печерском районе.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк