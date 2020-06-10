Суд в Днепре взял под стражу подрядчика, укравшего на фейковых ремонтах школ 7 миллионов гривень - СМИ

По информации СМИ, в 2019 году ООО «Строительная гильдия» уже обвиняли по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и сборов.

В Днепре суд взял под стражу с возможностью внесения полумиллионного залога директора ООО «Строительная гильдия» Александра Кирмана, который подозревается в завладении почти 7 миллионов гривень государственных средств, выделенных на ремонт школ.

Об этом сообщает Газета Лица со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры области.

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По данным следствия, в течение 2019 года между Днепровской городским советом и обществом с ограниченной ответственностью были заключены договора на капитальный ремонт помещений двух школ в Днепре.

"С целью завладения бюджетными средствами директор ООО привлек в качестве субподрядных организаций фиктивные предприятия и перечислил им средства, выделенные на ремонт учреждений образования, достоверно зная, что фактически работы ими выполняться не будут. В результате действий чиновника государству нанесен ущерб на указанную сумму", – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в свыше 500 тысяч гривень.

Прокуратурой решается вопрос относительно апелляционного обжалования указанного решения суда.

Как пишет газета, в 2019 году ООО «Строительная гильдия» уже обвиняли по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и сборов на сумму 3 025 013,64 гривень – за год после кражи денег.

ООО «Строительная гильдия» в период 2019 года перечисляла средства по вымышленным хозяйственным операциям на счета фиктивных предприятий ООО «Дамира» и ООО «Лес Строй», что обеспечивало внесение предприятием заведомо ложных данных в налоговые декларации и позволило искусственно увеличить налоговый кредит по НДС.

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