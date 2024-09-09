На днях ВАКС готовится начать рассмотрение по существу уголовного производства НАБУ против бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко. Первое заседание по делу назначено на 10 сентября 2024 года, говорится на сайте "Судебная власть". В то же время накануне передачи указанного производства в ВАКС, другой суд Одесской области принял решение, которое может значительно повлиять на ход слушания, пишут "Экономические новости".

Так, Апелляционный суд Одесской области отказался признавать неправдой озвученные Жученко во время одного из заседаний ВАКСа данные о попытке его подкупа со стороны основателя группы строительных компаний "Kadorr Group" Анднана Кивана. Тогда же Жученко озвучил требование считать его заявление - официальным заявлением о преступлении.

"Прошу мое выступление воспринимать как заявление о преступлении и скажу, что я понимаю как это происходит. Как вы видели на моем представлении, меня прокурором области представлял генеральный прокурор Юрий Витальевич Луценко, присутствовал губернатор, в то время ЛИЦО_8 (Михаил Сакаашвили, - ред), с которым у меня были достаточно дружеские отношения. Но после представления, один из высокопоставленных чиновников нашего государства, в июне 2016 года, пригласил меня на встречу в городе Одесса. Назначил эту встречу в ресторане "Кадор" на Французском бульваре. Я совершенно спокойно приехал на эту встречу, это был обеденный не рабочее время, но когда я туда приехал меня ждал еще один человек по имени- ЛИЦО_9 . ОСОБА_9 (Анднан Киван, - ред.), который является официальным спонсором ОСОБА_8, сразу сказал, что я лучший прокурор в мире, и он молился, чтобы такой прокурор был в Одессе. Но он мне предложил подписать подозрение мэру ОСОБА_10 (Труханову, - ред.) и предложил $1 млн. На что я сообщил ему, что буду об этой ситуации сообщать своему руководству, и сообщил", - заявил во время заседания ВАКС по избранию ему меры пресечения Жученко.

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Правдивость этих утверждений под предлогом "защиты чести и достоинства" впоследствии в суде Анднан Киван пытался оспорить и проиграл.

"В удовлетворении иска ЛИЦО_4 к ЛИЦО_2 о защите чести, достоинства, деловой репутации отказать", - постановил суд.

Весомость этого решения суда для дальнейшей судьбы производства НАБУ против Жученко заключается в том, что начало своего преследования экс-прокурор как раз и связывает со своим отказом "дружить" на условиях подкупа с Киваном Анднаном и Михаилом Саакашвили, который в то время уже имел среди руководителей НАБУ представителя из собственной команды - Гизо Углаву.

"Изложенные ЛИЦО_2 (Жученко, - ред) обстоятельства имеют прямую причинно-следственную связь с обстоятельствами сообщения о подозрении ЛИЦО_2", - говорится по этому поводу в решении суда.

Как известно, Гизо Углава на прошлой неделе был уволен из НАБУ по решению дисциплинарной комиссии. Также из НАБУ уволили его подчиненного детектива, который регистрировал и вел производство против Жученко.

Ранее САП принял решение об исключении Жученко из большого одесского дела НАБУ относительно "схем Труханова-Галантеринка". И впоследствии один из эпизодов уже отдельного производства в отношении Жученко был закрыт ВАКСом.