Правоохранители раскрыли детали стрельбы в городе Украинка, которая произошла накануне вечером.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
Как отмечается, установлено, что группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева Украинская и устроила стрельбу. Инцидент произошел в местном кафе.
"Однако на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы. Известно, что после инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся. Лица получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались", - рассказали в полиции.
По факту было начато два уголовных производства по статьям о хулиганстве и сокрытии преступления. Уже проведены обыски для получения записей видеокамер.
"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе", - говорится в сообщении.
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