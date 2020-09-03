Начато два уголовных производства.

Правоохранители раскрыли детали стрельбы в городе Украинка, которая произошла накануне вечером.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Как отмечается, установлено, что группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева Украинская и устроила стрельбу. Инцидент произошел в местном кафе.

"Однако на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы. Известно, что после инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся. Лица получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались", - рассказали в полиции.

По факту было начато два уголовных производства по статьям о хулиганстве и сокрытии преступления. Уже проведены обыски для получения записей видеокамер.

"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован